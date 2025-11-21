Reparan alcantarilla en zona de Torreón Nuevo reportada en redes sociales [VIDEO]

En días recientes, usuarios de redes sociales advirtieron sobre el mal estado de una alcantarilla en esta vialidad de alta circulación, señalando que varios vehículos habían sufrido daños al pasar sobre ella.

“No esperen a que suceda una tragedia”, mencionaba una de las publicaciones virales.

La respuesta no se hizo esperar, y este jueves por la mañana personal de SCOP acudió al sitio para atender el desperfecto, que representaba un riesgo tanto para automovilistas como para motociclistas.