Atiende Policía Morelia a más de 100 personas bajo medidas de protección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 100 personas se encuentran actualmente bajo un esquema de medidas de protección atendidas por la Policía Morelia, informó Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC).

En entrevista colectiva, el secretario explicó que, por lo general, estas medidas de protección son otorgadas a víctimas de diversos delitos y son emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Las que se han canalizado a la Policía Morelia actualmente son más de 100 ciudadanos que están adheridos a estas medidas de protección, y constantemente la Policía Morelia está en contacto con estas personas (…)”, señaló.

Alarcón Olmedo añadió que dichas medidas varían en cuanto al tiempo de vigencia, ya que pueden mantenerse por periodos de 30, 60 o hasta 90 días, dependiendo del caso.

Detalló que se aplican en distintas situaciones, ya sea con relación a delitos patrimoniales, delitos al honor, amenazas, casos de violencia contra las mujeres, entre otras circunstancias.

“Al momento en el que las víctimas acuden a la Fiscalía y se detecta que hay algún riesgo hacia esta persona, se giran las medidas de protección que se canalizan a la corporación de seguridad correspondiente (…)”, precisó.

BCT