Atiende Gobierno de Morelia invasión en San Isidro Itzícuaro; bloqueo terminaría en breve

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que ya se está dando atención al conflicto surgido en el fraccionamiento San Isidro Itzícuaro, donde vecinos denunciaron la presunta invasión de un área verde por parte de personas ajenas.
En entrevista con MIMORELIA.COM, el funcionario municipal señaló que las autoridades locales han intervenido en la zona y esperan que la toma —implementada como forma de protesta por parte de los colonos esta tarde sobre avenida Madero, a la altura de Primera Plus— pueda ser retirada en las próximas horas.
Cabe recordar que los habitantes de esta zona, ubicada a espaldas de la Secundaria Técnica 143 y a un costado de Ciudad Jardín, han exigido una solución ante lo que consideran una ocupación irregular del espacio público, situación que ha derivado en bloqueos viales y solicitudes formales de apoyo.
El secretario no detalló cuáles serán las acciones específicas, pero indicó que el tema ya se encuentra en proceso de resolución.
RYE-