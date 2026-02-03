Atiende Gobierno de Morelia invasión en San Isidro Itzícuaro; bloqueo terminaría en breve

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que ya se está dando atención al conflicto surgido en el fraccionamiento San Isidro Itzícuaro, donde vecinos denunciaron la presunta invasión de un área verde por parte de personas ajenas.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el funcionario municipal señaló que las autoridades locales han intervenido en la zona y esperan que la toma —implementada como forma de protesta por parte de los colonos esta tarde sobre avenida Madero, a la altura de Primera Plus— pueda ser retirada en las próximas horas.