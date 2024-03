Atiende DIF Morelia normalmente en todos sus servicios

¿Qué dice el INE sobre la veda?

Cabe recordar que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), durante el tiempo comprendido entre el inicio de las campañas electorales de los procesos electorales federales, locales y extraordinarios, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, o bien, desde el inicio del período de difusión y hasta la conclusión de la jornada consultiva de un ejercicio de participación ciudadana de Consulta Popular o Revocación de Mandato, deberá suspenderse la difusión, en todos los medios de comunicación social (radio, televisión, anuncios, espectaculares, redes sociales, Internet, mantas, trípticos, entre otros), de toda propaganda gubernamental, de los poderes federales, estatales, municipales y de cualquier otro ente público, salvo la relativa a: las campañas de información de las autoridades electorales; los servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil, en casos de emergencia; y la información pública de carácter institucional (aquella que versa sobre trámites y servicios que presta el gobierno de que se trate en ejercicio de sus funciones).

La información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de internet y redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad.

RYE