Atiende CEDH 4 solicitudes de quejas derivado de las manifestaciones del 02 y 03 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de cuatro solicitudes de queja está dando atención la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) derivado de las manifestaciones del pasado 02 y 03 de noviembre.

De acuerdo con información del órgano autónomo proporcionada a MIMORELIA.COM, son las Visitadurías de Morelia y Apatzingán las que están dando seguimiento a las quejas.

Dos de ellas, dice la ficha informativa, corresponden al 02 de noviembre por los hechos registrados en Morelia; una se trata por presuntas violaciones al derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la libre manifestación y al libre tránsito, y el derecho a la libertad; mientras que la segunda con motivo de las personas detenidas por tratarse de presuntas violaciones al derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, al trato digno y a la seguridad jurídica.

Asimismo, otras dos quejas se recibieron este martes por los hechos registrados el 02 y 03 de noviembre; la tercera relacionada con la detención de manifestantes en Morelia y Apatzingán por presuntas violaciones al derecho a la libre manifestación y a la libertad, y la cuarta por lesiones contra un periodista durante la manifestación en Morelia el 03 de noviembre.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos también inició de oficio dos actas circunstanciadas por los hechos del 02 de noviembre con motivo de las detenciones registradas en Palacio de Gobierno, por lo que se solicitó información a la autoridad responsable respecto a las personas detenidas y por la agresión en contra de un periodista.

También la Visitaduría Regional de Morelia entrevistó a 8 detenidos en el área de internamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de realizarse la certificación médica y el acta circunstanciada individual.

Y, se giraron oficios al Instituto de la Defensoría Pública del Estado y al Ministerio Público a cargo de las carpetas de investigación, a fin de brindar la asesoría jurídica a las personas detenidas.

BCT