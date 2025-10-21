¡Atentos! FNLS anuncia marcha este miércoles en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) convocó a una movilización en la capital michoacana para este miércoles 22 de octubre de 2025, como parte de su jornada de actividades sociales.

De acuerdo con la convocatoria publicada en redes sociales, la concentración se realizará a las 11:00 de la mañana en el Monumento a Isaac Arriaga, ubicado sobre la calzada Fray Antonio de San Miguel, en el Centro Histórico de Morelia.

El llamado incluye la participación de simpatizantes, colectivos y organizaciones sociales que deseen sumarse a esta actividad, la cual forma parte de una agenda que el FNLS ha desarrollado en distintas regiones del país.