¡Atentos! Este lunes 15 habrá carrera de relevos por la Independencia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 15 de septiembre se llevará a cabo en Morelia la Carrera de Relevos por la Independencia, organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), como parte de las celebraciones patrias.

El evento iniciará a las 5:00 de la tarde, con salida en Av. Enrique Ramírez esquina con Periférico Paseo de la República, a la altura de Las Américas, y tendrá como meta Av. Madero, frente al Templo de las Monjas.

Categorías disponibles:

Mixtas

Juvenil A y B

Libre

Máster

Veteranos

Los equipos deberán estar conformados por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, o bien tres mujeres y un hombre.