¡Atentos! Estas zonas de Morelia presentan encharcamientos por la lluvia de esta tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las lluvias registradas la tarde de este sábado 23 de agosto han provocado encharcamientos e inundaciones en diferentes vialidades de Morelia, lo que ha generado tráfico lento y riesgos para automovilistas y peatones.
De acuerdo con reportes del C5i Michoacán, al menos nueve puntos de la ciudad presentan acumulación de agua, principalmente en Avenida Francisco I. Madero Poniente, donde hay múltiples tramos afectados:
Intersección con Avenida San Juanito Itzícuaro.
Intersección con Avenida Mártires de la Plaza.
Antes de llegar a la Universidad Vizcaya de las Américas, Colonia Los Ejidos.
A la altura de la Colonia Adolfo López Mateos, donde se reporta tráfico pesado.
Otros puntos afectados son:
Periférico Paseo de la República, a la altura de la Colonia Manantiales.
Avenida Periodismo, en la Colonia Eduardo Ruiz.
Calzada La Huerta.
Benigno Canto, en la Colonia El Parián.
Avenida Poliducto, en la Colonia Primo Tapia Poniente.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y, de ser posible, utilizar rutas alternas hasta que disminuyan los niveles de agua y se restablezca la circulación normal.
mrh