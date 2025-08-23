¡Atentos! Estas zonas de Morelia presentan encharcamientos por la lluvia de esta tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las lluvias registradas la tarde de este sábado 23 de agosto han provocado encharcamientos e inundaciones en diferentes vialidades de Morelia, lo que ha generado tráfico lento y riesgos para automovilistas y peatones.

De acuerdo con reportes del C5i Michoacán, al menos nueve puntos de la ciudad presentan acumulación de agua, principalmente en Avenida Francisco I. Madero Poniente, donde hay múltiples tramos afectados: