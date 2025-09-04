Morelia

¡Atentos! Cierres nocturnos en zona del Mercado de Abastos hasta el 25 de septiembre

¡Atentos! Cierres nocturnos en zona del Mercado de Abastos hasta el 25 de septiembre
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este jueves 4 y hasta el 25 de septiembre de 2025, se realizarán cierres nocturnos intermitentes en los carriles centrales del Libramiento de Morelia, a la altura del Mercado de Abastos, en el sentido hacia Tecnológico–Charo, por trabajos de infraestructura vial.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que los cierres se aplicarán diariamente en un horario de 22:00 a 06:00 horas, con motivo de la colocación de cimbra metálica para la obra del Distribuidor Vial Eréndira.

Rutas alternas recomendadas:

  • Vehículos pequeños: Por la lateral de la colonia Dr. Miguel Silva.

  • Vehículos pesados: Por la carretera Salamanca, avenida Miguel Hidalgo y Costilla, así como avenida Nicolás Ballesteros, para acceder al Distribuidor Vial Salida Charo.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus salidas y respetar los señalamientos viales para evitar contratiempos.

