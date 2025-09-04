¡Atentos! Cierres nocturnos en zona del Mercado de Abastos hasta el 25 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este jueves 4 y hasta el 25 de septiembre de 2025, se realizarán cierres nocturnos intermitentes en los carriles centrales del Libramiento de Morelia, a la altura del Mercado de Abastos, en el sentido hacia Tecnológico–Charo, por trabajos de infraestructura vial.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que los cierres se aplicarán diariamente en un horario de 22:00 a 06:00 horas, con motivo de la colocación de cimbra metálica para la obra del Distribuidor Vial Eréndira.

Rutas alternas recomendadas: