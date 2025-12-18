¡Atentos! Cierre de carril en Periférico de Morelia, sentido Charo - Tecnológico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre un cierre de carriles en el Periférico de Morelia, sentido Charo - Tecnológico, debido a las obras de colocación de trabes metálicas sobre el Distribuidor Vial Eréndira. Este cierre será efectivo del 18 al 19 de diciembre, en un horario de 22:00 a 6:00 horas.

Durante estas horas, los conductores deberán tomar la vía alterna por el lateral y el paso superior vehicular. Las autoridades instan a los conductores a tomar precauciones y respetar las señalizaciones de tráfico para evitar contratiempos en sus desplazamientos.