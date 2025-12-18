¡Atentos! Cierre de carril en Periférico de Morelia, sentido Charo - Tecnológico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre un cierre de carriles en el Periférico de Morelia, sentido Charo - Tecnológico, debido a las obras de colocación de trabes metálicas sobre el Distribuidor Vial Eréndira. Este cierre será efectivo del 18 al 19 de diciembre, en un horario de 22:00 a 6:00 horas.
Durante estas horas, los conductores deberán tomar la vía alterna por el lateral y el paso superior vehicular. Las autoridades instan a los conductores a tomar precauciones y respetar las señalizaciones de tráfico para evitar contratiempos en sus desplazamientos.
El cierre se realiza como parte de los trabajos para mejorar la infraestructura vial del distribuidor, una de las arterias más importantes de la ciudad.
Estas obras son fundamentales para mejorar la circulación vehicular en la zona, lo que, a largo plazo, beneficiará a los habitantes de Morelia y a quienes transitan a diario por esta ruta.
SHA