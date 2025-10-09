¡Atentos! Cerrarán acceso de Calzada La Huerta al Periférico este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 10 de octubre se cerrará de manera temporal la rama de acceso de Calzada La Huerta con dirección al Periférico de Morelia, como parte de las obras del Distribuidor Vial (DV) Salida a Pátzcuaro.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán informó, a través de redes sociales, que la interrupción vehicular se llevará a cabo de 9:30 a 14:00 horas.

Como alternativa, se recomienda a los automovilistas tomar la siguientes ruta: