¡Atentos! Cerrarán acceso de Calzada La Huerta al Periférico este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 10 de octubre se cerrará de manera temporal la rama de acceso de Calzada La Huerta con dirección al Periférico de Morelia, como parte de las obras del Distribuidor Vial (DV) Salida a Pátzcuaro.
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán informó, a través de redes sociales, que la interrupción vehicular se llevará a cabo de 9:30 a 14:00 horas.
Como alternativa, se recomienda a los automovilistas tomar la siguientes ruta:
Calle Encuentro de Maravatío para incorporarse a Periférico y después a calle Campo del Gallo.
La dependencia estatal pidió a la población tomar precauciones y anticipar sus traslados durante el periodo mencionado, con el fin de evitar congestionamientos en la zona sur de la ciudad.
SHA