¡Atentos! Campaña gratuita de esterilización de perros y gatos en Campo Nubes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La asociación Hermano Animal AC, en coordinación con la Secretaría de Salud, anunció una jornada gratuita de esterilización de perros y gatos, que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en el fraccionamiento Campo Nubes, en Morelia.

La fecha de registro será el jueves 21 de agosto a partir de las 5:00 de la tarde, en la Torre 18, número 209, segunda etapa, edificios guindas, donde se entregarán las fichas hasta agotar existencias.

Requisitos para la esterilización

Las mascotas deben tener un ayuno de 12 horas previas .

Cachorros a partir de tres meses de edad pueden participar.

En el caso de hembras, es necesario que no estén en etapa de lactancia.

La organización recordó que la esterilización es un procedimiento seguro y fundamental para prevenir camadas no deseadas, así como para reducir riesgos de enfermedades en los animales de compañía.