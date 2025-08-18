Morelia

¡Atentos! Campaña gratuita de esterilización de perros y gatos en Campo Nubes

La fecha de registro será el jueves 21 de agosto
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La asociación Hermano Animal AC, en coordinación con la Secretaría de Salud, anunció una jornada gratuita de esterilización de perros y gatos, que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en el fraccionamiento Campo Nubes, en Morelia.

La fecha de registro será el jueves 21 de agosto a partir de las 5:00 de la tarde, en la Torre 18, número 209, segunda etapa, edificios guindas, donde se entregarán las fichas hasta agotar existencias.

Requisitos para la esterilización

  • Las mascotas deben tener un ayuno de 12 horas previas.

  • Cachorros a partir de tres meses de edad pueden participar.

  • En el caso de hembras, es necesario que no estén en etapa de lactancia.

La organización recordó que la esterilización es un procedimiento seguro y fundamental para prevenir camadas no deseadas, así como para reducir riesgos de enfermedades en los animales de compañía.

La jornada busca apoyar a las familias morelianas y contribuir a un control ético de la población animal, en beneficio tanto de los dueños como de la comunidad.

