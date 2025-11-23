¡Atención, viajeros! Líneas de autobuses recomiendan tomar precauciones este lunes ante bloqueos

Empresas como ETN, Primera Plus, Autovías, Grupo Estrella Blanca y Ómnibus de México publicaron a través de redes sociales recomendaciones para adelantar viajes o considerar rutas alternas ante la posibilidad de interrupciones en las carreteras, especialmente en autopistas de alto tránsito como la México–Querétaro, México–Toluca, México–Puebla, y México–Cuernavaca.

En sus comunicados, las compañías señalaron que se mantendrán actualizando información en tiempo real y exhortaron a los pasajeros a seguir sus redes sociales oficiales.

“Si planeas viajar este 24 de noviembre, considera posibles bloqueos y toma precauciones”, señaló ETN Turistar Lujo.