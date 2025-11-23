¡Atención, viajeros! Líneas de autobuses recomiendan tomar precauciones este lunes ante bloqueos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el anuncio de posibles bloqueos carreteros para este lunes 24 de noviembre en distintos puntos del país, líneas de autobuses que operan en la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM) han emitido alertas preventivas a sus usuarios, tanto para viajes como para envíos por paquetería.
Empresas como ETN, Primera Plus, Autovías, Grupo Estrella Blanca y Ómnibus de México publicaron a través de redes sociales recomendaciones para adelantar viajes o considerar rutas alternas ante la posibilidad de interrupciones en las carreteras, especialmente en autopistas de alto tránsito como la México–Querétaro, México–Toluca, México–Puebla, y México–Cuernavaca.
En sus comunicados, las compañías señalaron que se mantendrán actualizando información en tiempo real y exhortaron a los pasajeros a seguir sus redes sociales oficiales.
“Si planeas viajar este 24 de noviembre, considera posibles bloqueos y toma precauciones”, señaló ETN Turistar Lujo.
Por su parte, Grupo Estrella Blanca confirmó que el llamado a movilizaciones fue convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC). De acuerdo con sus estimaciones, podrían registrarse cierres totales en rutas estratégicas para el transporte de pasajeros y mercancías.
Aunque hasta el momento las salidas programadas en la TAM se mantienen sin cambios, las operadoras sugieren a los usuarios anticipar sus traslados o verificar posibles afectaciones directamente con las empresas o en el sitio web de la terminal.
Rutas con mayor probabilidad de afectación:
Autopista México–Querétaro
México–Toluca
México–Puebla
México–Cuernavaca / Acapulco
México–Pachuca
La situación podría impactar tanto viajes nacionales como regionales, incluyendo los trayectos desde y hacia la capital michoacana.
rmr