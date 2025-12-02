¡Atención Tarímbaro! Habrá jornada gratuita de esterilización canina y felina

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 15 de diciembre se llevará a cabo una jornada gratuita de esterilización canina y felina en el municipio de Tarímbaro, dirigida a dueños de mascotas que deseen contribuir al control responsable de la población animal.

La actividad es organizada por la asociación Hermano Animal AC, en coordinación con el Gobierno de Tarímbaro, CEACAFET, y la Secretaría de Salud.