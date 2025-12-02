¡Atención Tarímbaro! Habrá jornada gratuita de esterilización canina y felina

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 15 de diciembre se llevará a cabo una jornada gratuita de esterilización canina y felina en el municipio de Tarímbaro, dirigida a dueños de mascotas que deseen contribuir al control responsable de la población animal.
La actividad es organizada por la asociación Hermano Animal AC, en coordinación con el Gobierno de Tarímbaro, CEACAFET, y la Secretaría de Salud.
El registro se realizará el sábado 13 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, y estará disponible hasta agotar fichas.
La jornada se llevará a cabo en la Escuela Primaria Melchor Ocampo, ubicada en el Fraccionamiento Las Espigas, de Tarímbaro.
Mascotas hembras no lactando
Con ayuno de 12 horas
Tener más de 3 meses de edad
Los organizadores invitan a la ciudadanía a participar y cuidar la salud de sus mascotas, destacando que la esterilización no sólo previene camadas no deseadas, sino que también reduce riesgos de enfermedades y mejora la convivencia animal en la comunidad.
Para más detalles sobre el registro o dudas específicas, se recomienda seguir las redes sociales de Hermano Animal AC o contactar directamente con el Ayuntamiento de Tarímbaro.
SHA