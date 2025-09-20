¡Atención! No habrá videomapping en Valladolid esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La página de Turismo de Morelia informó que el espectáculo de videomapping en Plaza Valladolid, programado para este sábado a las 21:00 horas, fue reprogramado por mantenimiento, por lo que no se realizará esta noche.
La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de Turismo Morelia MX, donde se especifica que la suspensión es temporal y forma parte de trabajos técnicos para el mejor funcionamiento del espectáculo visual.
El videomapping es un espectáculo audiovisual que combina proyecciones animadas, música y narrativa sobre fachadas emblemáticas. En Morelia, este show utiliza como lienzo la fachada del Templo de San Francisco, en Plaza Valladolid, para representar pasajes históricos, leyendas y elementos de la cultura michoacana.
Cabe señalar que el show de luces en la Catedral de Morelia sí se llevará a cabo como cada sábado, en punto de las 21:00 horas, por lo que se invita a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de esta proyección en el corazón del Centro Histórico.
BCT