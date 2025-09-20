¡Atención! No habrá videomapping en Valladolid esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La página de Turismo de Morelia informó que el espectáculo de videomapping en Plaza Valladolid, programado para este sábado a las 21:00 horas, fue reprogramado por mantenimiento, por lo que no se realizará esta noche.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de Turismo Morelia MX, donde se especifica que la suspensión es temporal y forma parte de trabajos técnicos para el mejor funcionamiento del espectáculo visual.