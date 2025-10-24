¡Atención nicolaitas! Estos días no habrá actividades en la UMSNH durante noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informó que durante el mes de noviembre de 2025 habrá suspensión oficial de labores en tres fechas distintas, de acuerdo con el calendario escolar y los contratos colectivos de trabajo.
A través de la Circular No. 36/2025 emitida por la Secretaría Administrativa, se detalló lo siguiente:
📌 Fechas de suspensión de labores:
🗓️ 02 de noviembre (Día de Muertos) – Para todo el personal de la universidad.
🗓️ 17 de noviembre (conmemoración del 20 de noviembre) – También aplica para todo el personal.
🗓️ 20 de noviembre – Exclusiva para personal administrativo y manual, conforme a la Cláusula 25 del CCT-SUEUM.
La universidad exhortó a la comunidad nicolaita a anticipar sus trámites académicos y administrativos, ya que en esas fechas no habrá atención en oficinas ni actividades escolares.
