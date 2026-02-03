Morelia

¡Atención morelianos! Ruta Roja 3 amplía su servicio hasta Altozano

Más opciones para llegar a Altozano: conoce la nueva ruta y cómo identificarla
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio de transporte público, la Ruta Roja 3 anunció que a partir de esta semana ampliará su recorrido hacia la zona de Altozano, en la capital michoacana.

La ruta operará de forma normal con destino a Altozano, lo cual beneficiará a los usuarios que se trasladan desde la zona poniente de la ciudad, pasando por puntos clave como Tres Puentes y el Monumento a Lázaro Cárdenas, una zona de alta concentración de usuarios.

Las unidades que cubran este trayecto llevarán un distintivo especial: un letrero naranja con la leyenda “3 Altozano”, lo que permitirá a los pasajeros identificar fácilmente los vehículos que se dirigen a esta zona.

Este ajuste responde a la demanda ciudadana por mejorar la conectividad entre el poniente y el sur de la ciudad, especialmente hacia una de las áreas de mayor crecimiento residencial y comercial como lo es Altozano.

