¡Atención morelianos! Ruta Roja 3 amplía su servicio hasta Altozano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio de transporte público, la Ruta Roja 3 anunció que a partir de esta semana ampliará su recorrido hacia la zona de Altozano, en la capital michoacana.

La ruta operará de forma normal con destino a Altozano, lo cual beneficiará a los usuarios que se trasladan desde la zona poniente de la ciudad, pasando por puntos clave como Tres Puentes y el Monumento a Lázaro Cárdenas, una zona de alta concentración de usuarios.

Las unidades que cubran este trayecto llevarán un distintivo especial: un letrero naranja con la leyenda “3 Altozano”, lo que permitirá a los pasajeros identificar fácilmente los vehículos que se dirigen a esta zona.