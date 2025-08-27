¡Atención metaleros! Full Metal Fest 7 anuncia cambio de sede

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Full Metal Fest 7 informó a sus seguidores que el evento programado para el próximo sábado 30 de agosto se llevará a cabo en una nueva sede: el Salón Arena, en Morelia.
Los organizadores destacaron que todos los boletos adquiridos se mantienen vigentes, por lo que no será necesario realizar cambios o reposiciones.
En cuanto al cartel de bandas, se confirma la participación de:
Transmetal (CDMX)
Ultratumba (CDMX)
ZAMAK - Mexican Violent DeathMetal (CDMX)
Dark Evocation (Guanajuato)
Uhkumo (Morelia)
Mexxika (Morelia)
Además, se suma a esta séptima edición la agrupación SVÄRD (Morelia). Los organizadores agradecieron a IntoxXxicateD y Sulfur Mx por su participación en ediciones anteriores, aclarando que no se descarta su presencia en próximos eventos.
Finalmente, la producción del festival agradeció la comprensión del público y reiteró su compromiso de ofrecer una experiencia inolvidable para la comunidad metalera en Michoacán.
SHA