¡Atención metaleros! Full Metal Fest 7 anuncia cambio de sede

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Full Metal Fest 7 informó a sus seguidores que el evento programado para el próximo sábado 30 de agosto se llevará a cabo en una nueva sede: el Salón Arena, en Morelia.

Los organizadores destacaron que todos los boletos adquiridos se mantienen vigentes, por lo que no será necesario realizar cambios o reposiciones.

En cuanto al cartel de bandas, se confirma la participación de:

Transmetal (CDMX)

Ultratumba (CDMX)

ZAMAK - Mexican Violent DeathMetal (CDMX)

Dark Evocation (Guanajuato)

Uhkumo (Morelia)

Mexxika (Morelia)

Además, se suma a esta séptima edición la agrupación SVÄRD (Morelia). Los organizadores agradecieron a IntoxXxicateD y Sulfur Mx por su participación en ediciones anteriores, aclarando que no se descarta su presencia en próximos eventos.