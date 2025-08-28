¡Atención! Mañana reactivan desfogue de la presa Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este viernes 29 de agosto a las 08:00 horas se reiniciará el desfogue de la presa Cointzio con un caudal de 5 metros cúbicos por segundo (m³/s), por lo que exhortó a la población a tomar las debidas precauciones.

De acuerdo con un boletín oficial emitido por la dependencia federal, se destacó la importancia de esta infraestructura para el bienestar de la población, razón por la cual se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a la información difundida por medios oficiales.