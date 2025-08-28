¡Atención! Mañana reactivan desfogue de la presa Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este viernes 29 de agosto a las 08:00 horas se reiniciará el desfogue de la presa Cointzio con un caudal de 5 metros cúbicos por segundo (m³/s), por lo que exhortó a la población a tomar las debidas precauciones.
De acuerdo con un boletín oficial emitido por la dependencia federal, se destacó la importancia de esta infraestructura para el bienestar de la población, razón por la cual se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a la información difundida por medios oficiales.
“Toda información verídica y oficial relacionada con esta situación será emitida exclusivamente por los medios oficiales de Conagua”, precisó la dependencia.
Por su parte Roberto Arias Reyes, titular de la Conagua en Michoacán, refirió que el desfogue será igual al que se registró durante días pasados, incrementándose el nivel del río Grande de Morelia únicamente en unos cuantos centímetros.
“El desfogue que se reiniciará en la presa es de manera preventiva, mismo que no pone en riesgo a los habitantes de colonias aledañas al río”, explicó Arias Reyes.
Asimismo, se recomendó no hacer caso de datos que provengan de fuentes no oficiales, para evitar la propagación de rumores o desinformación.
Conagua subrayó que trabaja en coordinación con los tres niveles de gobierno con el objetivo de proteger a la población y salvaguardar el entorno ante cualquier posible afectación derivada del desfogue.
Para mayor información, la ciudadanía puede consultar los canales oficiales de Conagua:
Sitio web: www.gob.mx/conagua
Twitter: @conagua_mx
Facebook: facebook.com/conaguamx
mrh