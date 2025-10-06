Atención médica, jurídica y psicológica gratuita para mujeres en Tenencia de Chiquimitio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 8 de octubre, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) llevará a cabo una Feria de Servicios en la Tenencia de Chiquimitio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Durante esta jornada, las asistentes podrán acceder de forma gratuita a atención médica, apoyo psicológico y asesoría jurídica, con el objetivo de brindar herramientas integrales a las mujeres de esta comunidad rural.