¡Atención héroes! Fundación SH convoca a correr por los niños con cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo el lema “Se buscan superhéroes”, la Fundación SH lanzó una emotiva convocatoria para su 8ª Carrera Superhéroe, a realizarse el próximo 26 de octubre, en apoyo a niñas y niños que luchan contra el cáncer.

A través de sus redes sociales, la organización hizo un llamado a todas las personas con “corazón de héroe” para unirse a esta causa, cuyo objetivo es recaudar fondos y visibilizar la lucha de los pequeños pacientes oncológicos.

Con una imagen estilo cartel de búsqueda, la Fundación invita a la ciudadanía a ser parte de este evento solidario que, más allá de competir, busca “correr con el corazón”.