¡Atención conductores! Cierres viales en salidas a Pátzcuaro y Charo por obras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció dos cierres viales temporales en puntos estratégicos de la ciudad.
Del 16 al 17 de enero, de 21:00 a 6:00 horas, se restringirá el paso en carriles del Libramiento de Morelia en sentido Costco, rumbo a la Policía y Tránsito. También se verá afectada la rama de salida a Pátzcuaro hacia el Periférico, rumbo a la misma dirección.
Rutas alternas recomendadas:
Si vienes de Pátzcuaro con destino a Policía y Tránsito, toma la incorporación hacia Costco, continúa por Calzada La Huerta, haz retorno en el semáforo y reincorpórate.
Si te encuentras en el Periférico con dirección a Policía y Tránsito, incorpora por Calzada La Huerta, da vuelta en retorno, y posteriormente toma calle Encuentro de Maravatío para regresar al Periférico.
Durante la misma fecha, del 16 al 17 de enero pero en horario de 22:00 a 6:00 horas, habrá cierre de carriles sobre el Periférico de Morelia en sentido Charo - Tecnológico por maniobras de grúa.
Vía alterna: Lateral del Periférico y paso superior vehicular.
SHA