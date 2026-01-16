¡Atención conductores! Cierres viales en salidas a Pátzcuaro y Charo por obras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció dos cierres viales temporales en puntos estratégicos de la ciudad.

🚧 Cierre en Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro

Del 16 al 17 de enero, de 21:00 a 6:00 horas, se restringirá el paso en carriles del Libramiento de Morelia en sentido Costco, rumbo a la Policía y Tránsito. También se verá afectada la rama de salida a Pátzcuaro hacia el Periférico, rumbo a la misma dirección.

Rutas alternas recomendadas: