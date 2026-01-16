Morelia

¡Atención conductores! Cierres viales en salidas a Pátzcuaro y Charo por obras

Consulta aquí las rutas alternas y evita contratiempos en tu trayecto
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció dos cierres viales temporales en puntos estratégicos de la ciudad.

🚧 Cierre en Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro

Del 16 al 17 de enero, de 21:00 a 6:00 horas, se restringirá el paso en carriles del Libramiento de Morelia en sentido Costco, rumbo a la Policía y Tránsito. También se verá afectada la rama de salida a Pátzcuaro hacia el Periférico, rumbo a la misma dirección.

Rutas alternas recomendadas:

  • Si vienes de Pátzcuaro con destino a Policía y Tránsito, toma la incorporación hacia Costco, continúa por Calzada La Huerta, haz retorno en el semáforo y reincorpórate.

  • Si te encuentras en el Periférico con dirección a Policía y Tránsito, incorpora por Calzada La Huerta, da vuelta en retorno, y posteriormente toma calle Encuentro de Maravatío para regresar al Periférico.

🚧 Cierre en Distribuidor Vial Eréndira

Durante la misma fecha, del 16 al 17 de enero pero en horario de 22:00 a 6:00 horas, habrá cierre de carriles sobre el Periférico de Morelia en sentido Charo - Tecnológico por maniobras de grúa.

Vía alterna: Lateral del Periférico y paso superior vehicular.

