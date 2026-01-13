¡Atención conductores! Cierres viales en salida a Pátzcuaro; conoce rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre el cierre temporal de carriles en el Libramiento de Morelia debido a trabajos del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.
El cierre se realizará este 13 de enero, en un horario de 21:00 a 6:00 horas, y afectará los siguientes tramos:
Carriles del Libramiento, sentido Costco, con rumbo a Policía y Tránsito.
Rama de salida a Pátzcuaro hacia Periférico, rumbo a Policía y Tránsito.
Ante este cierre, se recomendó a los automovilistas tomar las siguientes rutas alternas:
🚗 Si vienes de Pátzcuaro hacia Policía y Tránsito: Incorporarse por la rama con dirección a Costco, seguir por Calzada La Huerta, hacer retorno en el semáforo y reincorporarse al Periférico.
🚗 Si circulas desde el Periférico hacia Policía y Tránsito: Usar la rama de incorporación a Calzada La Huerta, hacer retorno y continuar por calle Encuentro de Maravatío para reincorporarse al Periférico.
La SCOP exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y planear sus traslados con antelación para evitar contratiempos.
