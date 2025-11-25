Atención, conductores: cierre parcial por reparación de tubería en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia lleva a cabo trabajos de reparación en una línea de conducción, lo que ha provocado el cierre parcial de una vialidad.

A través de redes sociales, el organismo informó que estas labores requieren el uso de maquinaria pesada, por lo que uno de los sentidos de la circulación se encuentra parcialmente obstruido.

Las acciones buscan mejorar el servicio en la zona.

“Ofrecemos una disculpa por las molestias que estos trabajos puedan causar y agradecemos su comprensión. Estas acciones son necesarias para mejorar el servicio en la zona”, indicó el OOAPAS.