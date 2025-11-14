¡Atención conductores! Calzada La Huerta cerrará esta noche por obras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre el cierre nocturno de la Calzada La Huerta en ambos sentidos, debido a trabajos en el Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.
El cierre se realizará la noche del jueves 14 de noviembre, desde las 22:00 hasta las 06:00 horas del viernes 15, como parte de las obras de modernización vial que se llevan a cabo en esta importante arteria de la capital michoacana.
Para evitar contratiempos, la dependencia estatal recomendó a la ciudadanía tomar vías alternas durante el horario de cierre.
Si te diriges a Pátzcuaro, toma la calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta – Periférico, luego utiliza el retorno y continúa por Campo del Gallo o bien por la calle Capitán Mariano Anzurez.
Si vienes desde la carretera con destino a Calzada La Huerta, utiliza la rama de incorporación al Periférico, realiza un retorno sobre el semáforo y entra por la rama Periférico – Calzada La Huerta.
La SCOP exhortó a la población a planear sus traslados con anticipación y respetar la señalización para evitar contratiempos. Las obras forman parte del programa de infraestructura que busca mejorar la movilidad en Morelia.
mrh