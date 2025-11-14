¡Atención conductores! Calzada La Huerta cerrará esta noche por obras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre el cierre nocturno de la Calzada La Huerta en ambos sentidos, debido a trabajos en el Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.

El cierre se realizará la noche del jueves 14 de noviembre, desde las 22:00 hasta las 06:00 horas del viernes 15, como parte de las obras de modernización vial que se llevan a cabo en esta importante arteria de la capital michoacana.

Para evitar contratiempos, la dependencia estatal recomendó a la ciudadanía tomar vías alternas durante el horario de cierre.