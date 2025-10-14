¡Atención clase 2007! Mañana vence el plazo para la Cartilla Militar en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia informa que mañana miércoles, 15 de octubre, será el último día para realizar el trámite de la Cartilla de Identidad Militar, por lo que se invita a los jóvenes de la clase 2007 y remisos a cumplir con este deber ciudadano.
El Servicio Militar Nacional representa un compromiso con la patria y los valores cívicos que fortalecen la formación de las y los morelianos. Hasta el momento, la Junta Municipal de Reclutamiento informa que ha tramitado poco más de 2 mil cartillas.
Las y los interesados deberán acudir al Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en Eduardo Ruiz #570, colonia Centro, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, para iniciar el proceso.
Requisitos:
Acta de nacimiento (original y copia)
CURP impresa (dos tantos, con diseño vigente)
Comprobante de domicilio (original y copia)
Comprobante del último grado de estudios (original con sello y copia)
Cuatro fotografías recientes tamaño cartilla (no digitalizadas ni instantáneas, sin retoques, papel mate, fondo blanco, a color o blanco y negro, camisa blanca, cabello corto, sin bigote, barba, patillas ni accesorios; 35x45 mm con 21 mm desde el nacimiento del cabello hasta la barbilla).
Cabe destacar que las mujeres pueden participar de manera voluntaria, y que los hombres interesados en liberar su cartilla en un periodo de tres meses pueden optar por realizar una estadía en un cuartel militar ubicado en la ciudad de Querétaro.
mrh