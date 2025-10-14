¡Atención clase 2007! Mañana vence el plazo para la Cartilla Militar en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia informa que mañana miércoles, 15 de octubre, será el último día para realizar el trámite de la Cartilla de Identidad Militar, por lo que se invita a los jóvenes de la clase 2007 y remisos a cumplir con este deber ciudadano.

El Servicio Militar Nacional representa un compromiso con la patria y los valores cívicos que fortalecen la formación de las y los morelianos. Hasta el momento, la Junta Municipal de Reclutamiento informa que ha tramitado poco más de 2 mil cartillas.

Las y los interesados deberán acudir al Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en Eduardo Ruiz #570, colonia Centro, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, para iniciar el proceso.

Requisitos: