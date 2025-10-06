¡Atención cinéfilos! Este martes revelan programación completa del FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera para los amantes del cine está por terminar. El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) anunció que este martes 7 de octubre, a las 11:00 a.m., dará a conocer la programación completa de su edición 2025, que se realizará del 10 al 19 de octubre en la capital michoacana.

De acuerdo con la organización, los detalles sobre horarios, fechas y sedes de todas las funciones se compartirán de forma exclusiva a través del canal oficial de WhatsApp del festival. La convocatoria invita a los seguidores a unirse para conocer de primera mano las proyecciones, estrenos y actividades especiales que formarán parte de la edición número 23.

El FICM, considerado uno de los festivales más importantes de América Latina, reúne cada año a directores, productores, actores y críticos nacionales e internacionales, además de proyectar una amplia selección de cine mexicano, cortometrajes, documentales y películas premiadas en otros festivales del mundo.