¡Atención automovilistas! Cerrarán carriles en salida a Pátzcuaro este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado anunció el cierre temporal de carriles en Calzada La Huerta con destino a la salida a Pátzcuaro, como parte de las obras de infraestructura estatal en proceso.
De acuerdo con la dependencia, la vialidad estará cerrada desde las 00:00 horas del viernes 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del sábado 13 de septiembre, debido a maniobras para la descarga de trabes metálicas.
Calzada La Huerta, en el tramo que conecta con la salida a Pátzcuaro
Gasa La Huerta - Periférico para tomar retorno
Calle Encuentro de Maravatío para incorporarse a Periférico y retornar
Las autoridades pidieron a los automovilistas tomar precauciones y salir con anticipación, ya que podrían registrarse afectaciones al flujo vehicular en una zona de alta circulación, especialmente durante las primeras horas del día.
SHA