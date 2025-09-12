Morelia

¡Atención automovilistas! Cerrarán carriles en salida a Pátzcuaro este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado anunció el cierre temporal de carriles en Calzada La Huerta con destino a la salida a Pátzcuaro, como parte de las obras de infraestructura estatal en proceso.

De acuerdo con la dependencia, la vialidad estará cerrada desde las 00:00 horas del viernes 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del sábado 13 de septiembre, debido a maniobras para la descarga de trabes metálicas.

📍 Zona afectada:

  • Calzada La Huerta, en el tramo que conecta con la salida a Pátzcuaro

🔁 Vías alternas sugeridas:

  • Gasa La Huerta - Periférico para tomar retorno

  • Calle Encuentro de Maravatío para incorporarse a Periférico y retornar

Las autoridades pidieron a los automovilistas tomar precauciones y salir con anticipación, ya que podrían registrarse afectaciones al flujo vehicular en una zona de alta circulación, especialmente durante las primeras horas del día.

