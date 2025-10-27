Atención al plantón del FNLS es en coordinación con el estado: edil Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que en el tema del plantón que mantienen integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el Centro de la ciudad, se trabaja en coordinación con las autoridades estatales.

En entrevista para medios de comunicación, el edil reconoció que este es un tema complejo, pues el FNLS arriba a la capital michoacana a inicios de octubre desde hace años. Ante esto, indicó que, inicialmente, el área que se invadía era la avenida Madero.

Por consiguiente, recalcó que, a pesar de que esta manifestación no cuenta con autorización por parte del Ayuntamiento, el acuerdo al que se llegó en la pasada administración fue que este plantón (que instalan cada año) se pudiera direccionar a la plaza Melchor Ocampo, particularmente para evitar afectaciones al tránsito vehicular.

“Pero ahora el pretexto para no retirarse es que no hay diálogo con el estado, por lo que permanecen en el sitio por más tiempo (…)”, subrayó.