Atención al plantón del FNLS es en coordinación con el estado: edil Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que en el tema del plantón que mantienen integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el Centro de la ciudad, se trabaja en coordinación con las autoridades estatales.
En entrevista para medios de comunicación, el edil reconoció que este es un tema complejo, pues el FNLS arriba a la capital michoacana a inicios de octubre desde hace años. Ante esto, indicó que, inicialmente, el área que se invadía era la avenida Madero.
Por consiguiente, recalcó que, a pesar de que esta manifestación no cuenta con autorización por parte del Ayuntamiento, el acuerdo al que se llegó en la pasada administración fue que este plantón (que instalan cada año) se pudiera direccionar a la plaza Melchor Ocampo, particularmente para evitar afectaciones al tránsito vehicular.
“Pero ahora el pretexto para no retirarse es que no hay diálogo con el estado, por lo que permanecen en el sitio por más tiempo (…)”, subrayó.
Aunado a esto, Martínez Alcázar indicó que la vía para abordar este tema es principalmente el diálogo, por lo que recalcó que este rubro debe atenderse en coordinación con el Gobierno estatal.
Pues señaló que no es por “pasarle la bolita” a otra instancia, pero subrayó que, en realidad, las demandas de este grupo van dirigidas a dicho orden de gobierno, por lo que recalcó que deben de mantener la coordinación para dar atención a las y los manifestantes y así se pueda liberar el sitio.
Martínez Alcázar añadió que también se toma en cuenta que esto genera conflicto con otros comerciantes que sí son de Morelia y buscan instalarse en este sitio, pero no se les permite, particularmente para atender el ordenamiento que se ha establecido en los espacios públicos.
Por consiguiente, se le cuestionó al edil respecto a si ya hay una fecha específica para retirar al FNLS. Sobre el tema, Martínez Alcázar precisó que, al momento, no otorgaría un comentario preciso sobre el tema, pues podría repercutir en los avances con los que ya se cuenta.
