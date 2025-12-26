Atención al Paciente del Hospital Angeles Morelia consolida un servicio personalizado y de calidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El área de Atención al Paciente del Hospital Angeles Morelia se impulsa con un trato humano y empático, para que cada decisión responda a las necesidades de los pacientes y sus familias, destacó María Elena Escamilla Hernández, gerente de dicha área.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la gerente resaltó que esta sección se enfoca en brindar una atención personalizada, por lo que funge como la parte cálida y empática del hospital en todas las fases de atención, desde el acompañamiento en cada proceso, hasta la explicación de derechos y obligaciones.
“Creo que cuando venimos a un hospital venimos vulnerables, nuestra salud está vulnerada, y con ello hay una serie de situaciones a nuestro entorno que cambian o hacen una diferencia, llegamos preocupados o con incertidumbre, por esto la atención se centra en las y los pacientes para brindar un servicio de calidad”, indicó la gerente.
Añadió que, así como las distintas áreas del hospital están en constante capacitación, el área de Atención al Paciente también debe cumplir protocolos que permiten al nosocomio mantener estándares nacionales e internacionales, como la Accreditation Canada, lo que reafirma su competitividad en el sector. Por ello, indicó que los procesos internos se han estandarizado mediante guías clínicas, políticas y lineamientos específicos para cada tipo de atención.
Respecto a cómo garantizan una atención empática y de calidez en el Hospital Angeles Morelia, señaló que las y los colaboradores reciben cursos de inducción y son evaluados de manera constante. Además, participan en capacitaciones sobre cultura de servicio, comunicación asertiva y otras temáticas que fortalecen su sensibilidad y empatía.
En este sentido, destacó que la evaluación es permanente y cada sugerencia para mejorar proviene principalmente de las y los pacientes, así como de sus familiares.
“La voz del paciente es clave para medir la experiencia o satisfacción del Hospital; todos los días se evalúa la atención de enfermería, el área clínica, la limpieza, los alimentos y de acuerdo con el área de oportunidad, se toma en cuenta para atenderlas en el momento con retroalimentación”, señaló.
Asimismo, subrayó que se da atención inmediata a cualquier sugerencia o queja, con el fin de que la estancia del paciente sea lo más amena posible, desde una curación sencilla hasta cirugías, partos u otros procedimientos.
Aunado a esto, María Elena Escamilla enfatizó que, con capacitación constante en todas las áreas del hospital, además de la calidez, seguridad y sobre todo empatía, el área de Atención al Paciente se consolida como uno de los servicios primordiales del Hospital Angeles.
Para finalizar, la gerente externó una invitación a la población para que conozcan los servicios con los que cuenta el Hospital, y adelantó que para el próximo 7 de enero impulsarán la Experiencia Mamá Angeles, la cual estará enfocada en el nacimiento de los bebés, para hacer de este momento todavía más especial.
BCT