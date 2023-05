Asociaciones y Avante invitan al Museo Rodante de Autos Antiguos

"Invitar a la gente a que conozca el auto antiguo, darle a la gente la historia del auto antiguo, lo mejor que hay en Morelia (...) vamos a tener 100 autos en 400 metros lineales de exhibición. Los autos cumplen con al menos 30 años de antigüedad", afirmó Dante del Valle.

Jaime Ballesca detalló que los asistentes podrán encontrar autos de diversas marcas, desde norteamericanos hasta europeos, deportivos, autos de los años sesentas y setentas; así como un antiguo Buick de 1933 y un Ford 36 o las clásicas caribes de los 90.

Los representantes de los clubes coincidieron en que el consumismo cambió la industria automotriz con el paso de los años, al igual que ha ocurrido en otros mercados. Y a su vez, esto ha impactado en las nuevas generaciones que muestran un desinterés sobre los automóviles clásicos y antiguos y sobre la historia de los mismos, e incluso la calidad de los autos actuales es distinta a la de los vehículos de antes, ya que muchos autos antiguos, con los cuidados pertinentes, pueden seguir funcionando durante 100 años.

"Eso también está impactando en las nuevas generaciones porque ya no hay una cultura de pasión por el automóvil, el automóvil dejó de ser algo de culto. Ya hay muchos jóvenes que ya no manejan o no les interesa manejar, ya no tienen ese apego por el automóvil, que no lo conocieron desde sus orígenes. Si bien no queremos que tengan la misma pasión que nosotros, pero que sí lo mantengan y que no se acabe. Que sea parte de la historia que no se pierda", agregó Dante del Valle.

En Michoacán existe un padrón estimado de 300 autos antiguos, que se encuentran en distintas ciudades, pero destacan Morelia, Uruapan, Zamora y Maravatío.

Y, de acuerdo a Jaime Ballesca, las placas de auto antiguo, en cierta forma, en México y en Michoacán se han desvirtuado, aunque en países como España o en ciudades como la Ciudad de México son altamente cotizadas, ya que representan que el vehículo en cuestión "posee un pedazo de historia".

RYE