Asociación "Este es el momento" lleva comida y regalos a zona con alta marginación en Morelia

"Lamentablemente hay muchas zonas como esta que el ayuntamiento hasta cierto punto no apoya, estas casitas no están legalmente de la mejor manera pero al final de cuentas no se nos puede olvidar que son humanos y que tiene necesidades, es buscar otras alternativas para ellos, porque ellos ya están aquí, ahora hay que buscar cómo ayudarlos", destacó Carlos Andrade Revuelta, presidente de la asociación.

Al ser su séptimo aniversario, integrantes de "Este es el momento" también llevaron un pastel para compartirlo con chicos y grandes, algunos regalos, dulces para los niños y niñas, con quienes también estuvieron jugando y realizando actividades.