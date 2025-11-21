¿Asistirás al Taco Fest Morelia? Este es el programa completo de actividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya estás contando los días para el Taco Fest Morelia 2025, aquí te dejamos el programa completo para que no te pierdas ninguna de sus actividades, conciertos ni rifas.
El festival se llevará a cabo el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones de Morelia, y tendrá más de 50 variedades de tacos, música en vivo, concursos, cerveza artesanal, postres, rifas y área infantil.
🎤 Programa musical y de actividades:
🗓 Sábado 22 de noviembre
11:00 am – Apertura al público
01:00 pm – Bienvenida oficial
01:30 pm – Banda Requiem
03:00 pm – Banda Teddy Cats
04:30 pm – Banda Perzeo
06:00 pm – Banda Charro Oficial Mx
07:30 pm – Banda Jam
10:00 pm – Cierre al público
🗓 Domingo 23 de noviembre
10:00 am – Apertura
12:30 pm – Bienvenida
12:45 pm – Banda Mamba
02:00 pm – Banda Male
03:00 pm – Banda Dante Zolco
04:15 pm – Banda Perzeo
05:30 pm – Concurso “¿Quién Come Más Tacos?” 🌮
06:00 pm – Banda Teddy Cats
07:30 pm – Banda Jam
08:50 pm – Rifa de un viaje a la playa con Reservatours 🏖
09:00 pm – Clausura del evento
🎟 Costo de entrada:
$20 por persona.
Entrada gratuita para niños y adultos mayores con tarjeta INAPAM.
👨👩👧👦 Evento 100% familiar, contará con:
Área infantil
Servicio de niñeras sin costo
Concurso de comida
Artesanías, mezcal, cerveza artesanal y más
SHA