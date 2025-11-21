Morelia

¿Asistirás al Taco Fest Morelia? Este es el programa completo de actividades

El evento se realizará el 22 y 23 de noviembre en el Jardín del Orquidario y contará con más de 50 tipos de tacos, música en vivo y concursos para toda la familia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya estás contando los días para el Taco Fest Morelia 2025, aquí te dejamos el programa completo para que no te pierdas ninguna de sus actividades, conciertos ni rifas.

El festival se llevará a cabo el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones de Morelia, y tendrá más de 50 variedades de tacos, música en vivo, concursos, cerveza artesanal, postres, rifas y área infantil.

🎤 Programa musical y de actividades:

🗓 Sábado 22 de noviembre

  • 11:00 am – Apertura al público

  • 01:00 pm – Bienvenida oficial

  • 01:30 pm – Banda Requiem

  • 03:00 pm – Banda Teddy Cats

  • 04:30 pm – Banda Perzeo

  • 06:00 pm – Banda Charro Oficial Mx

  • 07:30 pm – Banda Jam

  • 10:00 pm – Cierre al público

🗓 Domingo 23 de noviembre

  • 10:00 am – Apertura

  • 12:30 pm – Bienvenida

  • 12:45 pm – Banda Mamba

  • 02:00 pm – Banda Male

  • 03:00 pm – Banda Dante Zolco

  • 04:15 pm – Banda Perzeo

  • 05:30 pm – Concurso “¿Quién Come Más Tacos?” 🌮

  • 06:00 pm – Banda Teddy Cats

  • 07:30 pm – Banda Jam

  • 08:50 pm – Rifa de un viaje a la playa con Reservatours 🏖

  • 09:00 pm – Clausura del evento

🎟 Costo de entrada:
$20 por persona.
Entrada gratuita para niños y adultos mayores con tarjeta INAPAM.

👨‍👩‍👧‍👦 Evento 100% familiar, contará con:

  • Área infantil

  • Servicio de niñeras sin costo

  • Concurso de comida

  • Artesanías, mezcal, cerveza artesanal y más

Taco Fest Morelia 2025

