Morelia

Asisten 20 municipios al foro ciudadano de la FGE, región Morelia

También participaron representantes de colectivos con causas animalistas, feministas, de la comunidad LGBT+, empresarios y personas con discapacidad
Asisten 20 municipios al foro ciudadano de la FGE, región Morelia
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la nueva era de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), se llevó a cabo el foro ciudadano región Morelia, para la transformación del Plan de Persecución del Delito, con la representación de 20 municipios y de diversos sectores sociales y organizaciones civiles.

A nombre de los municipios, el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, puso sobre la mesa cuatro puntos a considerar por parte de la FGE y su titular:

  • Combate a la extorsión regional que flagela a las y los productores michoacanos.

  • Una estrategia de Seguridad Turística y Protección Cultural, con la inclusión de mecanismos que garanticen la forma de investigación de los delitos que afectan a las y los visitantes.

  • Justicia cercana mediante la descentralización de los servicios del Ministerio Público.

  • Búsqueda de personas desaparecidas y atención a familiares de víctimas.

"No podemos soslayar el trajeo social que ha desgarrado el tejido de nuestras comunidades: la desaparición de personas. Este no es solo un delito, es una herida abierta, un grito de dolor colectivo y una prioridad moral"
llamó el alcalde patzcuarense

Avance informativo

Te puede interesar:
FGE Michoacán lanza convocatoria para 41 plazas de MP y peritos
Asisten 20 municipios al foro ciudadano de la FGE, región Morelia

RPO

FGE
foro ciudadano

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com