Asisten 20 municipios al foro ciudadano de la FGE, región Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la nueva era de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), se llevó a cabo el foro ciudadano región Morelia, para la transformación del Plan de Persecución del Delito, con la representación de 20 municipios y de diversos sectores sociales y organizaciones civiles.

A nombre de los municipios, el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, puso sobre la mesa cuatro puntos a considerar por parte de la FGE y su titular: