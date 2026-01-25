Asfixia por sofocación, la causa de muerte de la familia Mujica Hernández

También se reveló que el cuerpo de Víctor presentaba ocho heridas externas en cabeza y cara, golpes ocasionados previo a su fallecimiento; la herida más grande tenía 8 x 4 centímetros. Estas heridas fueron cotejadas con las muestras en el domicilio y, en conclusión, se determinó que los golpes que Víctor recibió fueron al interior de la vivienda en el fraccionamiento Valle Verde.

Estudios técnicos comparativos con las fichas de búsqueda dieron como resultado 8 de 10 coincidencias con Víctor, 4 de 10 con Anayeli y 6 de 10 con la menor de edad.

También se dio a conocer que la Fiscalía obtuvo video de la cámara de videovigilancia de una gasolinera en Ciudad Industrial. En dicho material se observaron dos vehículos con características similares a las 2 camionetas —una tipo pick up roja en la que llegaron los presuntos delincuentes, y una de la marca Nissan, propiedad del intérprete asesinado—. Se detectaron en los vehículos a tres personas, una de ellas un hombre robusto, moreno, con gorra y chamarra oscura, playera azul y tenis blancos.