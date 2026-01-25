Morelia

Asfixia por sofocación, la causa de muerte de la familia Mujica Hernández

Félix Madrigal/ACG
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los resultados de las necropsias realizadas en los cuerpos de Víctor Mujica, Anayeli Hernández y la hija de ambos, Megan, revelaron que los intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas y la pequeña de 12 años de edad murieron a causa de asfixia por sofocación al exposición directa a fuego.

A las 10:30 horas del sábado 17 de enero, un rondín militar de cinco elementos de la Sedena y un teniente se encontraba dando vigilancia sobre la carretera a Maravatío, cuando a la altura del poblado "El Pico" localizaron un bulto con características de un cuerpo calcinado. A unos metros detectaron humo y fue cuando descubrieron los otros dos cadáveres.

Durante la audiencia de imputación contra Alfredo N., investigado por el hecho, el Ministerio Público informó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, es decir, a sus pulmones entró humo externo hasta que no pudieron respirar más.

También se reveló que el cuerpo de Víctor presentaba ocho heridas externas en cabeza y cara, golpes ocasionados previo a su fallecimiento; la herida más grande tenía 8 x 4 centímetros. Estas heridas fueron cotejadas con las muestras en el domicilio y, en conclusión, se determinó que los golpes que Víctor recibió fueron al interior de la vivienda en el fraccionamiento Valle Verde.

Estudios técnicos comparativos con las fichas de búsqueda dieron como resultado 8 de 10 coincidencias con Víctor, 4 de 10 con Anayeli y 6 de 10 con la menor de edad.

También se dio a conocer que la Fiscalía obtuvo video de la cámara de videovigilancia de una gasolinera en Ciudad Industrial. En dicho material se observaron dos vehículos con características similares a las 2 camionetas —una tipo pick up roja en la que llegaron los presuntos delincuentes, y una de la marca Nissan, propiedad del intérprete asesinado—. Se detectaron en los vehículos a tres personas, una de ellas un hombre robusto, moreno, con gorra y chamarra oscura, playera azul y tenis blancos.

Se accedió también a las cámaras del C5i, que dieron seguimiento a las camionetas —siempre una atrás de la otra— sobre las siguientes vialidades: Casa Michoacán, Periférico a la altura de Fuentes de Morelia, Villagrán, Costco, avenida Camelinas, Ventura Puente, calzada Juárez, Virrey de Mendoza, avenida Tata Vasco y Madero Oriente.

En cuanto a los análisis químicos, la confronta dio positivo con más del 99% con pruebas hechas a hermanos, padres y abuelos de las víctimas, lo que pudo sostener la identificación plena de los intérpretes y su hija.

