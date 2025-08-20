Aseguran vehículo con reporte de robo en Morelia y detienen a uno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a un reporte ciudadano, elementos de la Policía de Morelia localizaron y aseguraron un vehículo con reporte de robo en la colonia Colinas del Sur.

De acuerdo con la corporación municipal, la acción se logró gracias a la rápida respuesta de los oficiales y al trabajo coordinado en la zona, lo que permitió además la detención de un hombre presuntamente relacionado con el hecho.

La unidad fue puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y definir la situación legal del detenido.