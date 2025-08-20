Morelia

Aseguran vehículo con reporte de robo en Morelia y detienen a uno

Los hechos ocurrieron en la colonia Colinas del Sur, donde la Policía de Morelia realizó la detención
Aseguran vehículo con reporte de robo en Morelia y detienen a uno
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a un reporte ciudadano, elementos de la Policía de Morelia localizaron y aseguraron un vehículo con reporte de robo en la colonia Colinas del Sur.

De acuerdo con la corporación municipal, la acción se logró gracias a la rápida respuesta de los oficiales y al trabajo coordinado en la zona, lo que permitió además la detención de un hombre presuntamente relacionado con el hecho.

La unidad fue puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y definir la situación legal del detenido.

Con este tipo de operativos, la Policía de Morelia reiteró su compromiso de proteger a la ciudadanía y exhortó a la población a comunicarse a la línea de contacto ciudadano al número 443 113 5000, disponible vía telefónica y WhatsApp.

SHA

policía de Morelia
Colinas del Sur
vehículo con repote de robo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com