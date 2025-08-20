Aseguran vehículo con reporte de robo en Morelia y detienen a uno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a un reporte ciudadano, elementos de la Policía de Morelia localizaron y aseguraron un vehículo con reporte de robo en la colonia Colinas del Sur.
De acuerdo con la corporación municipal, la acción se logró gracias a la rápida respuesta de los oficiales y al trabajo coordinado en la zona, lo que permitió además la detención de un hombre presuntamente relacionado con el hecho.
La unidad fue puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y definir la situación legal del detenido.
Con este tipo de operativos, la Policía de Morelia reiteró su compromiso de proteger a la ciudadanía y exhortó a la población a comunicarse a la línea de contacto ciudadano al número 443 113 5000, disponible vía telefónica y WhatsApp.
