Aseguran vehículo con 57 kilos de marihuana en la Morelia-Pátzcuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 57 kilogramos de marihuana fueron asegurados al interior de un vehículo durante una acción de seguridad sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Santiago Undameo.
El decomiso fue realizado en el marco del operativo Blindaje Morelia, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
El hallazgo ocurrió cuando elementos policiales inspeccionaron un vehículo que circulaba en esa zona, localizando el cargamento de droga, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación.
Las autoridades reiteraron que estos operativos tienen como objetivo inhibir el trasiego de drogas y reforzar la seguridad en la región.
