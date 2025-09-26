Aseguran moto robada en taller de Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada y derivada de una denuncia por el delito de robo de vehículo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, durante un cateo realizado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en esta capital michoacana.

La diligencia fue ejecutada por personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, quienes tras recabar datos de prueba sobre la ubicación de la unidad, solicitaron y obtuvieron del Juez de Control la respectiva orden de cateo.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble habilitado como taller mecánico. En el lugar, los agentes localizaron una motocicleta marca Italika, modelo GS10, color blanco, misma que presentaba irregularidades en sus registros de identificación vehicular.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes, esclarecer los hechos y, eventualmente, restituir el bien a su propietario legítimo.