Morelia

Aseguran moto robada en taller de Villas del Pedregal

La unidad fue localizada tras una orden de cateo autorizada por el Juez de Control
La moto presentaba alteraciones en sus medios de identificación oficiales
La moto presentaba alteraciones en sus medios de identificación oficialesCORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada y derivada de una denuncia por el delito de robo de vehículo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, durante un cateo realizado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en esta capital michoacana.

La diligencia fue ejecutada por personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, quienes tras recabar datos de prueba sobre la ubicación de la unidad, solicitaron y obtuvieron del Juez de Control la respectiva orden de cateo.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble habilitado como taller mecánico. En el lugar, los agentes localizaron una motocicleta marca Italika, modelo GS10, color blanco, misma que presentaba irregularidades en sus registros de identificación vehicular.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes, esclarecer los hechos y, eventualmente, restituir el bien a su propietario legítimo.

Te puede interesar:
Cae hombre por fraude de auto en Marketplace y extorsión
La moto presentaba alteraciones en sus medios de identificación oficiales

RPO

FGE
Moto robada

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com