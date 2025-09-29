Aseguran metanfetamina en cateo en Torreón Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada para investigar y combatir el delito de narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Torreón Nuevo, que permitió el aseguramiento de diversas dosis de narcótico.

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre actividades ilícitas en un domicilio de la calle Camelina, por ello, la Fiscalía Especializada integró una carpeta de investigación y solicitó una orden de cateo, misma que fue concedida por un Juez de Control.

La inspección fue llevada a cabo por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, en coordinación con elementos de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Como resultado, fueron aseguradas cinco bolsas de plástico con una sustancia cristalina granulosa con características propias de la metanfetamina, equivalente a 375 dosis; así como cigarros con vegetal verde con las características de la marihuana.

El narcótico asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones.