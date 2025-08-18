Aseguran más de mil 900 dosis de drogas tras cateos en Morelia; hay una pareja detenida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para inhibir conductas delictivas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, cumplimentó tres órdenes de cateo en inmuebles de la ciudad de Morelia, donde aseguró más de 1 mil 900 dosis de narcóticos; dos personas fueron detenidas.

Luego de recibir denuncias sobre posibles actividades relacionadas con narcomenudeo, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo reunió datos de prueba que fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, mismo que otorgó las respectivas órdenes de cateo.