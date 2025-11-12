Aseguran casa y casi mil dosis de marihuana tras cateo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de una acción operativa implementada en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en esta ciudad, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, aseguró un inmueble relacionado en conductas ilícitas, en el que fueron localizadas 981 dosis de marihuana.

La acción fue resultado de tareas de investigación realizadas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), perteneciente a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, derivadas de una denuncia ciudadana que advertía sobre posibles actividades delictivas en un domicilio ubicado en la calle Embajada de Survietnam, de la mencionada colonia.

Tras recabar datos de prueba suficientes, el agente del Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada y posteriormente cumplimentada por personal de la Policía de Investigación (PDI) de Alto Impacto con apoyo de la Unidad Canina (K9).

Durante la diligencia, se localizaron 981 dosis de una sustancia con características de marihuana, la cual fue asegurada y embalada conforme a los protocolos establecidos, para su posterior análisis pericial.

Asimismo, el inmueble fue asegurado, mientras que personal de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) brindaron seguridad perimetral durante el operativo.

El inmueble y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones a efecto de determinar las posibles responsabilidades correspondientes.

