Aseguran 925 dosis de droga y detienen a un hombre en cateo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones de investigación al delito del narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo un cateo en la colonia Vasco de Quiroga, con apoyo de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía de Morelia, diligencia en la que se aseguraron más de 900 dosis de narcótico y se detuvo a un hombre.

La acción se derivó de una denuncia que señalaba que en un inmueble de la calle Herreros de San Felipe se cometían actos ilícitos, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto solicitó y obtuvo una orden de cateo, otorgada por un Juez de Control.

Al sitio indicado se trasladó personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), GN, Defensa y Policía de Morelia, donde fue localizada sustancia cristalina con las características de la metanfetamina, equivalente a 925 dosis, así como un foco con residuos de sustancia.