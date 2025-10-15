Asegura SEE que toma de instalaciones es por una expresión que integran no más de 50 personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No más de 50 personas mantienen la toma de oficinas centrales y alternas de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), aseguró la titular, Gabriela Molina Aguilar.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que son cinco días de manifestación que han suspendido más de 70 trámites para todos aquellos docentes y personal de la dependencia, lo que afecta a más de 72 mil recursos humanos, además del pago de la quincena.

“Es un grupo que tiene poca representatividad, 50, que están afectando el trabajo de más de 2 mil trabajadores. Hay maestros que vienen del interior del estado”, dijo.

Dejó en claro que ningún plantel educativo está tomado, pero sí están afectando a terceros que requieren realizar trámites.

Indicó que, hasta el momento, no cuentan con el total de afectaciones tras los cinco días de suspensión de actividades, pero pidió que se vean por los intereses de la infancia y no por intereses particulares.

RYE-