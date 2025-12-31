Asegura Policía Morelia cilindro con gas cloro robado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Morelia recuperaron un cilindro con gas cloro que había sido sustraído del Pozo El Retiro, en la colonia Dr. Miguel Silva González.

Reportes refieren que, desde el momento en que se recibió la alerta por parte del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, efectivos de la Policía Morelia, en coordinación con diferentes dependencias municipales, estatales y federales, desplegaron un operativo para ubicar el cilindro que contenía un gas altamente peligroso.

Esta mañana, al continuar con la búsqueda, lograron ubicar el contenedor en un predio cercano al sitio de donde había sido sustraído.

El cilindro fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia para que, a su vez, lo canalizara al organismo operador para su resguardo.