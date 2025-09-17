Asegura Policía Morelia 18 motos y tres autos por rodada ilegal en periférico; un ebrio fue detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través del monitoreo en redes sociales, la Policía Morelia detectó la convocatoria a una rodada de motocicletas la noche del martes 16 de septiembre en el estacionamiento de una tienda departamental ubicada en Periférico Paseo de la República. Ante ello, se implementó un operativo con el propósito de desactivar dicha aglomeración y prevenir riesgos para la ciudadanía.

Durante el despliegue, se dio seguimiento a un grupo de jóvenes tripulantes de motocicletas que circulaban sin las debidas precauciones, lo cual representaba un alto riesgo de accidentes.