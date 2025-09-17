Asegura Policía Morelia 18 motos y tres autos por rodada ilegal en periférico; un ebrio fue detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través del monitoreo en redes sociales, la Policía Morelia detectó la convocatoria a una rodada de motocicletas la noche del martes 16 de septiembre en el estacionamiento de una tienda departamental ubicada en Periférico Paseo de la República. Ante ello, se implementó un operativo con el propósito de desactivar dicha aglomeración y prevenir riesgos para la ciudadanía.
Durante el despliegue, se dio seguimiento a un grupo de jóvenes tripulantes de motocicletas que circulaban sin las debidas precauciones, lo cual representaba un alto riesgo de accidentes.
Como resultado de estas acciones, fueron aseguradas 18 motocicletas y tres automóviles, además de que una persona que conducía en estado de ebriedad fue trasladada al Centro de Detención Municipal.
Estos operativos continuarán de manera permanente, con el objetivo de evitar actividades que violen el Reglamento de Tránsito y que puedan derivar en bloqueos de vialidades, accidentes o afectaciones a la población.
Asimismo, se reiteró que todas aquellas motocicletas que circulen de manera irregular, de forma individual o en grupo, serán retiradas de circulación. La corporación señaló que estas medidas buscan mantener el orden, la paz pública y reducir riesgos potenciales, especialmente al considerar que los motociclistas encabezan las estadísticas de accidentes viales con consecuencias fatales.
rmr