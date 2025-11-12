Asegura Policía de Morelia motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante labores de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Policía de Morelia aseguraron una motocicleta con irregularidades en sus medios de identificación, en la colonia Indeco Expropiación Petrolera.

Según informaron las autoridades municipales a través de sus canales oficiales, el hallazgo ocurrió mientras los oficiales realizaban recorridos en dicha zona habitacional. Al inspeccionar la unidad, se detectaron alteraciones en los números de identificación vehicular, lo que derivó en su aseguramiento.