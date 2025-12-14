Asegura FGE narcótico, localiza motocicleta con reporte de robo y detiene a dos personas durante cateo en Morelia

Al inmueble acudió personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Morelia, quienes brindaron seguridad perimetral durante la intervención.

Durante el cateo fueron asegurados dos envoltorios de plástico que contenían sustancia granulosa cristalina con las características de la metanfetamina; un cigarro artesanal con vegetal verde con las características de la marihuana; una pipa de cristal con residuos de sustancias para ahumamiento; una motocicleta marca Italika, color negro, con reporte de robo; así como dos teléfonos celulares.

En el lugar fueron detenidos Luis Alonso “N”, de 29 años de edad, y Karla Odethe “N”, de 26 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su posible relación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como por otros ilícitos que pudieran configurarse.

El inmueble, el narcótico, los indicios asegurados, la motocicleta y las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, a efecto de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

BCT