Asegura FGE motocicletas con reporte de robo y alteraciones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a una investigación relacionada con el delito de robo de vehículo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguró dos motocicletas, una de ellas con reporte de robo y otra con alteraciones en sus medios de identificación, durante un cateo ejecutado en un inmueble ubicado en la colonia 5 de Mayo, de esta ciudad.

De acuerdo con la información recabada durante las diligencias ministeriales, personal de la Unidad contra el Robo al Transporte logró establecer la posible ubicación de las unidades en un inmueble ubicado en la calle Carpinteros de Paracho, lugar del que se recabaron datos de prueba y que fueron presentados ante el Juez de Control, quien obsequió la respectiva orden de cateo.