Asegura FGE metanfetamina y marihuana en cateo en la colonia Insurgentes de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través, de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Insurgentes de Morelia, donde fueron localizadas sustancias con características de metanfetamina y marihuana; además, se llevó a cabo la detención de una persona.

La acción derivó de una denuncia ciudadana que hacía referencia a posibles conductas ilícitas cometidas en un domicilio de la calle Miguel Hidalgo. Derivado de las investigaciones, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo solicitó y obtuvo la respectiva orden de cateo.

Al sitio se trasladó personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Durante la diligencia fueron aseguradas una bolsa de plástico transparente con sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina; una cuchara metálica con residuos de la misma; una bolsa de plástico con vegetal verde seco con características similares a la marihuana, así como una báscula gramera.

El aseguramiento arrojó un total de 11 gramos de metanfetamina, equivalente a aproximadamente 275 dosis, y 743 gramos de marihuana, equivalentes a 148.6 dosis.

En el lugar se encontraba Pedro “N”, de 66 años, quien fue detenido por su posible relación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La droga, los indicios asegurados, el inmueble y la persona detenida quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La FGE ratifica su compromiso de combatir los delitos de narcomenudeo en la entidad y de llevar ante la Ley a los presuntos responsables

