Asegura FGE 904 dosis de narcótico y equipo táctico durante cateo realizado en Morelia; hay dos personas detenidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 904 dosis de narcótico y equipo táctico durante la ejecución de un cateo, en un inmueble ubicado en la colonia Los Ejidos de Morelia; ahí fueron detenidas dos personas.

En seguimiento a investigaciones realizadas para combatir el delito de narcomenudeo, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio de la calle José Santos Villa, de la citada colonia.

En el lugar fueron aseguradas aproximadamente 900 dosis de metanfetamina, cuatro dosis de marihuana y diverso equipo táctico consistente en un chaleco táctico tipo porta placas, color camuflaje, un chaleco táctico color negro, una fornitura color negro, así como un porta cargador y porta arma.